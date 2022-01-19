3 ملايين طن مخلفات بلدية

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للنظافة، التابعة لوكالة الخدمات، عن أن نسبة النفايات العضوية «منزلية – تجارية» الواردة للمردم العام بمكة المكرمة، بلغت 26% من إجمالي النفايات خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الرحلات الواردة للمردم 383.168 رحلة.

وأشارت الأمانة إلى أن نسبة مُخلّفات البناء والهدم والأنقاض 73 %، و1 % نسبة المخلفات الأخرى، ويعد ذلك خطوة نحو البيئة المستدامة، من خلال دفع البرامج والخطط التي تهدف لتحقيق توجه معالجة النفايات الصلبة، بالطرق الصحية السليمة والتخلص منها دون الإضرار بالبيئة.

وأكدت الأمانة ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات، يتم رصدها على الخدمات المقدمة، عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940، بهدف رفع مستوى الإصحاح البيئي في مكة المكرمة، وتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وزوار البقاع الطاهرة.