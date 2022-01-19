إعادة توطين 65 غزالا في محمية الملك سلمان

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 65 غزالا من غزال «الريم» في محمية «الخنفة»، التابعة لها، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، لتحقيق التعاون والتكامل في تنمية الحياة الفطرية، والتنوع الأحيائي، واستعادة التوازن البيئي في المحمية.

تُعد حملات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني، لإطلاق الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث دشن إطلاق الغزلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبدالله بن أحمد العامر، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والمركز.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيا، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية، لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال «الريم»، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته.

تعد مبادرة إطلاق الحيوانات الثانية من نوعها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بعدما تم إطلاق 100 غزال من غزال «الريم» في مطلع العام الماضي.