كيف يتم الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمخالطة بالمدارس الابتدائية

رصد الأعراض التنفسية
- متابعة الحضور اليومي في حالة زيادة عدد غياب الطلاب الناتجة عن أمراض شبيهة بأعراض الانفلونزا.
- البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية.
- في حالة ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة، سعال، سيلان أنف، ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الطالب حسب بروتوكول الحالة المشتبه بها.
- إعداد قائمة بالمتغيبين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي.
- الاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج لها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة.
آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها
- توجيه الطلاب و الكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض تنفسية (ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق بالتنفس) بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة.
- توعية أولياء الأمور وارشادهم بإبقاء أبنائهم في المنزل في حال ظهور أعراض تنفسية على الطالب.
التعامل مع الحالات المشتبه بها في المدرسة:
- عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية.
- إرشاد الحالات المشتبه بها بعدم لمس الأسطح.
- توجيه الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطاس ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات.
- إذا لم يتوفر منديل فينصح بالعطاس في مرفق اليد.
- إذا احتاج لدورة المياه أثناء انتظار ولي الأمر، فينصح باستخدام دورة مياه منفصلة، وإذا لم يتوفر فيجب تطهير الحمام بعد استخدامه له جيدا بالمطهرات الموصي بها.
- نقل الحالة المشتبه بها عن طريق ولي الأمر إذا كانت مستقرة أو الاتصال على الهلال الأحمر السعودي في حال كانت الحالة طارئة.
- يتم التعامل وفق دليل آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة داخل المدرسة.
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