كيف يتم الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمخالطة بالمدارس الابتدائية

نشرت هيئة الصحة العامة "وقاية" الطرق والإجراءات الخاصة بكيفية الرصد والإبلاغ عن أي الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والمخالطة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

رصد الأعراض التنفسية

- متابعة الحضور اليومي في حالة زيادة عدد غياب الطلاب الناتجة عن أمراض شبيهة بأعراض الانفلونزا.

- البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية.

- في حالة ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة، سعال، سيلان أنف، ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الطالب حسب بروتوكول الحالة المشتبه بها.

- إعداد قائمة بالمتغيبين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي.

- الاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج لها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة.

آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها

- توجيه الطلاب و الكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض تنفسية (ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق بالتنفس) بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة.

- توعية أولياء الأمور وارشادهم بإبقاء أبنائهم في المنزل في حال ظهور أعراض تنفسية على الطالب.

التعامل مع الحالات المشتبه بها في المدرسة:

- عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية.

- إرشاد الحالات المشتبه بها بعدم لمس الأسطح.

- توجيه الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطاس ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات.

- إذا لم يتوفر منديل فينصح بالعطاس في مرفق اليد.

- إذا احتاج لدورة المياه أثناء انتظار ولي الأمر، فينصح باستخدام دورة مياه منفصلة، وإذا لم يتوفر فيجب تطهير الحمام بعد استخدامه له جيدا بالمطهرات الموصي بها.

- نقل الحالة المشتبه بها عن طريق ولي الأمر إذا كانت مستقرة أو الاتصال على الهلال الأحمر السعودي في حال كانت الحالة طارئة.

- يتم التعامل وفق دليل آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة داخل المدرسة.