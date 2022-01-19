إحباط محاولة ترويج مادة مخدرة في مكة

كيف يتم الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمخالطة بالمدارس الابتدائية نشرت هيئة الصحة العامة "وقاية" الطرق والإجراءات الخاصة بكيفية الرصد والإبلاغ عن أي الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

ابن حثلين يحذر ملاك الإبل وجه رئيس نادي "الإبل" السعودي، فهد بن حثلين، دعوة إلى ملاك "الإبل" إلى حماية حيواناتهم التي تبلغ قيمة بعضها ملايين... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> مدن الشمال أبرد من عواصم أوروبية سجلت 3 مدن شمال المملكة درجات حرارة أقل من المسجلة في عواصم أوروبية (لندن، جنيف، موسكو)، إذ بلغت درجة الحرارة فجر أمس في مدينة طريف 6... طريف: حمود الأشجعي والمدينة المنورة : طلال السناني طريف: حمود الأشجعي والمدينة المنورة : طلال السناني 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

مسح اجتماعي واقتصادي لتعويضات السودة يعتزم البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية في المناطق، التعاقد مع بيت خبرة لتقديم خدمات المسح الاجتماعي في السودة بمنطقة عسير،... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 16 جمادى الآخرة 1443 هـ 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على مقيم لجمعه أموالا بطرق غير مشروعة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن قوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الإثيوبية،... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1443 هـ 15 جمادى الآخرة 1443 هـ

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