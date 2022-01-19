إحباط محاولة ترويج مادة مخدرة في مكة

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كيف يتم الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمخالطة بالمدارس الابتدائية
نشرت هيئة الصحة العامة "وقاية" الطرق والإجراءات الخاصة بكيفية الرصد والإبلاغ عن أي الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا...
ابن حثلين يحذر ملاك الإبل
وجه رئيس نادي "الإبل" السعودي، فهد بن حثلين، دعوة إلى ملاك "الإبل" إلى حماية حيواناتهم التي تبلغ قيمة بعضها ملايين...
مدن الشمال أبرد من عواصم أوروبية
سجلت 3 مدن شمال المملكة درجات حرارة أقل من المسجلة في عواصم أوروبية (لندن، جنيف، موسكو)، إذ بلغت درجة الحرارة فجر أمس في مدينة طريف 6...
مسح اجتماعي واقتصادي لتعويضات السودة
يعتزم البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية في المناطق، التعاقد مع بيت خبرة لتقديم خدمات المسح الاجتماعي في السودة بمنطقة عسير،...
القبض على مقيم لجمعه أموالا بطرق غير مشروعة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن قوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الإثيوبية،...
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