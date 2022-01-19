ابن حثلين يحذر ملاك الإبل

وجه رئيس نادي "الإبل" السعودي، فهد بن حثلين، دعوة إلى ملاك "الإبل" إلى حماية حيواناتهم التي تبلغ قيمة بعضها ملايين الدولارات، من فيروس كورونا

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ابن فهد بن حثلين خبرا عن مخاوف من ظهور سلالات متغيرة جديدة من الخزانات الحيوانية لفيروس كورونا، وعلق عليه قائلا: "أرجو من اخواني ملاك الإبل بأخذ الحيطة والحذر على إبلهم لعدم وجود لقاح لهذه المخلوقات".

يذكر أن رئيس نادي الإبل ذكر في تصريحات مؤخرا أن القيمة السوقية للإبل في المملكة تتجاوز أكثر من 50 مليار ريال، مؤكدا على أن نادي الإبل يطمح في رفع القيمة السوقية إلى 70 مليار في المستقبل القريب، مبيناأن عدد الإبل في المملكة يبلغ مليون وثمان مائة ألف متن.