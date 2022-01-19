شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. بدء تلقيح الأطفال من 5 - 11 عاماً بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أهمية المبادرة لحجز المواعيد للأطفال من خلال تطبيق "صحتي"

- خطة لحماية الأطفال من المتحورات والمضاعفات

بدأ تجمع الأحساء الصحي اليوم الأربعاء، في استقبال وتطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 5 - 11 عاماً، باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الوقائية لحماية الأطفال من المتحورات والمضاعفات.

ودعا تجمع الأحساء الصحي المواطنين والمقيمين، بالمبادرة لحجز المواعيد لأطفالهم من خلال تطبيق "صحتي"، حرصاً على سلامتهم.

يذكر أن "التجمع الصحي" عمل على تهيئة مركز اللقاحات في المعهد الوطني للتدريب الصناعي "NITI"، لاستقبال صغار السن من خلال تصميم عيادات تضم رسومات تتناسب مع هذه الفئة لإزالة الرهبة عنهم عند التطعيم.