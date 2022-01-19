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شاهد بالصور.. بدء تلقيح الأطفال من 5 - 11 عاماً بالأحساء

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الدمام - شريف احمد - - أهمية المبادرة لحجز المواعيد للأطفال من خلال تطبيق "صحتي"

- خطة لحماية الأطفال من المتحورات والمضاعفات

بدأ تجمع الأحساء الصحي اليوم الأربعاء، في استقبال وتطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 5 - 11 عاماً، باللقاحات المضادة لفايروس المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الوقائية لحماية الأطفال من المتحورات والمضاعفات.

ودعا تجمع الأحساء الصحي المواطنين والمقيمين، بالمبادرة لحجز المواعيد لأطفالهم من خلال تطبيق "صحتي"، حرصاً على سلامتهم.

يذكر أن "التجمع الصحي" عمل على تهيئة مركز اللقاحات في المعهد الوطني للتدريب الصناعي "NITI"، لاستقبال صغار السن من خلال تصميم عيادات تضم رسومات تتناسب مع هذه الفئة لإزالة الرهبة عنهم عند التطعيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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