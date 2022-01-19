شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين مركز لقاحات كورونا للأطفال بـ «ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يتضمن المركز طاقة استيعابية تبلغ 2000 طفل يومياً

- تقديم الخدمات للأطفال بين سن الخامسة وحتى الحادية عشر

- تخصيص مسار لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم

دشنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام مساء اليوم الأربعاء مركز لقاحات كورونا للأطفال بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، سعد بن محمد الدوسري أن المركز الذي تم تجهيزه وتدشينه بتوجيهات من الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي يقدم خدماته للأطفال بين سن الخامسة وحتى الحادية عشر من العمر بالإضافة إلى مسار مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم وتقديم الرعاية لهم، مشيراً إلى أن المركز الذي تم تدشينه يحتوي على 10 عيادات للتطعيم يعمل بها 52 كادر طبي وتمريضي.

وأكد "الدوسري" أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 2000 طفل يومياً، فيما تمتد ساعات العمل اليومية واستقبال المستفيدين من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشر ليلاً طيلة أيام الأسبوع، مشدداً على أهمية الاستفادة من خدمات المركز وحث أولياء أمور الأطفال على تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.