شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يوجّه بسرعة إنجاز مشاريع الحرم استعداداً لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تقرير وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق سعادة المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية سعادة المهندس محمد بن سليمان الوقداني، ومدير عام الدراسات والأبحاث الهندسية مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سعادة المهندس عبدالله بن محمد الحريقي.

واطلع على ما تم إنجازه من مشاريع هندسية خلال الفترة الماضية بمواقع مشروع التوسعة السعودية الثالثة ومبنى التوسعة الشمالية والساحات المحيطة بها والمرافق المرتبطة بالمسجد الحرام.

وأشاد الشيخ السديس بالجهود المميزة التي تقوم بها وكالة المشاريع والدراسات الهندسية في خدمة بيت الله الحرام وقاصديه، موجهاً بالتطوير والعناية وسرعة إنجاز مشاريع المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.