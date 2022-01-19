شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تثمّن جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بمقر المجلس اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانية المجرية السعودية في البرلمان المجري برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المجرية السعودية نائب رئيس لجنة الثقافة في البرلمان المجري روبرت بالاش شيمون، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة.

وأشاد الدكتور السلمي بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تنامي وتطور مستمرين في شتى المجالات لاسيما على صعيد التعاون والعمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان المجري، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس مستوى حرص الجانبين على تعزيز ما يربطهما من علاقات برلمانية بناءة.

وأوضح أن مجلس الشورى يحرص على تنمية وتوطيد علاقاته مع مختلف البرلمانات في الدول الصديقة والشقيقة بما يرسخ مبادئ العلاقات البناءة في العمل البرلماني تحقيقاً للمصالح المشتركة، لافتاً النظر إلى الدور المهم الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية ومنها لجنتي الصداقة المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان المجري لما لهذه اللجان من دور فاعل في تعزيز التعاون والوصول به إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.

وقدم نائب رئيس المجلس شرحاً مختصراً للدور المحوري الذي تقوم به المملكة في دعم جهود ومبادرات تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وتصديها لمكافحة التطرف والإرهاب وذلك بإنشائها التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره مدينة الرياض، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية لدول وشعوب العالم الشقيقة والصديقة جعلها تتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية لدول العالم لعام 2021م، وتصدرت دول العالم المانحة لليمن لعام 2021م.

من جانبه، أبدى رئيس الوفد المجري دعمه للدور الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مثمناً عالياً جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب، مشيداً بما يراه من نهضة وتطور حضاري وثقافي في المملكة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان المجري، وسبل تعزيز وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين الجانبين.

حضر اللقاء رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية بمجلس الشورى عضو المجلس صالح الخليوي، وأعضاء المجلس الأعضاء في لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية العضو المرافق للوفد الدكتور ابراهيم القناص، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، واللواء الركن محمد العجاجي، وأعضاء الوفد المجري يانوش فولنر عضو البرلمان المجري المستقل، والدكتور كاروني توزيش رئيس أمانة سياسة الأمن والدفاع بمديرية العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري، وبالاش شلماسي سفير جمهورية المجر لدى المملكة، وشابولتش فارغا مستشار السفارة المجرية.