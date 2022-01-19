شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية نائب أمير الشرقية .. تكريم 212 طالباً متفوقًا بتعليم المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وكيل إمارة الشرقية : أثبت الشباب السعودي تميزهم وتفوقهم في الكثير من الميادين

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال سفراء التفوق في الحفل السنوي للعام الدراسي 1441هـ / 1442هـ عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الحفل نقل البتال تحيات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية للطلاب المتفوقين وقال في كلمة القاها بهذه المناسبة " يسرني ويشرفني نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أن التقي هذا اليوم بكوكبة من المتفوقين الذين ثابروا واجتهدوا فاستحقوا التكريم"

واضاف "حرصت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وبدعم ومتابعة من سيدي ولي العهد الأمين "حفظهم الله" على الاستثمار في الإنسان السعودي والحرص على تطوير رأس المال البشري الذي يعد أساس التطور والتقدم في هذه البلاد المباركة، وبمتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسيدي صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية "حفظهم الله" لجودة التعليم في المنطقة" .

وقال البتال "لقد أثبت الشباب السعودي تميزهم وتفوقهم في الكثير من الميادين فأصبح التفوق سمة من سمات أبناء هذه البلاد الذين رفعوا أسم المملكة عالياً في المحافل الدولية وبإذن الله سيستمر التفوق ويستمر العطاء وبكم ستتحقق تطلعات القيادة بإذن الله"

ورفع مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي باسم أسرة تعليم المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما السخي لقطاع التعليم بالمنطقة ، ‬والذي يُعد امتدادا لدعم القيادة الرشيدة _ أيدها الله _ والتي تحرص دائمًا على الاهتمام بالشأن التعليمي ، وتوفير جميع السُبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات بما يحقق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠ لتصبح المملكة نموذجا رائدًا في مجال التعليم".

وأشار العتيبي إلى أن رعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لهذه المناسبة الغالية التي شهدت تكريم ٢١٢ طالباً متفوقاً حيث تمثل هذه الرعاية والمشاركة في الاحتفاء بالمتفوقين فرحة لديهم وستبقى ذكراها راسخة في أذهانهم مما ستعكس أثرا إيجابيا في مواصلة مسيرة التفوق لديهم ، وتشجيعهم على بذل المزيد من التميز. موكدا أن التفوق له الاثر الكبير في دعم مسيرة التعليم بالمنطقة الشرقية حيث اثمرت انجازات نوعية منها تحقيق جوائز على مستوى المحلي والدولي وحصول تعليم المنطقة الشرقية على المركز الاول في مؤشر ترتيب والذي تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب.