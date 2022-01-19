شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، وقالت في بيان لها : أقدم عبدالله بن محمد بن علي المري على قتل سعود بن يوسف بن علي همامي – سعوديي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى الى وفاته ,بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن محمد بن علي المري - سعودي الجنسية - اليوم الاربعاء مدينة نجران بمنطقة نجران.