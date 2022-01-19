شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 جولة رقابية على المحال التجارية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية امتثال الأنشطة التجارية والغذائية بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية، وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة للتوعية بضرورة اتباع الاشتراطات والتقيد بالأنظمة.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت جهودها الميدانية بحملات لتوعية العاملين في المنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بصحة المستهلك وبالاشتراطات اللازم توفرها في المنشأة، والعاملين لضمان سلامة الأغذية والمعروضات، وذلك تجنباً للغرامات البلدية، وشملت الحملات التوعوية المطاعم والمخابز والمغاسل والبوفيهات ومحلات بيع المواد الغذائية والصوالين والمجمعات التجارية والمستودعات، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك.

وبينت الأمانة أن التوعية والمتابعة تأتي ضمن خطط ما قبل تنفيذ الحملات الرقابية بهدف تعزيز الامتثال بالاشتراطات والحد من المخالفات التي تمس المواطن والمقيم، مع تطبيق المخالفات على الأنشطة الغير ملتزمة، والتي يتم متابعتها بصفة دورية للتأكد من تصحيحها للمخالفات.

وأشارت الأمانة أن أكثر من ١٣٠٠ جولة وزيارة توعوية ورقابية نفذتها الفرق الميدانية بنطاق عمل البلديات الفرعية وعلى الطرق العامة والسريعة نظرا لموقع الطائف المحوري والمتوسط بين عدد من المناطق، كما تتعامل الفرق مع البلاغات الواردة عبر مركز العمليات الموحد 940، ويتم الوقوف عليها بشكل فوري لضمان سلامة الأهالي.