شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إصابات كورونا في المملكة تواصل الارتفاع بفارق 55 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (5928) إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي (4928) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (492) حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (632736) إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي (578812) حالة، فيما سجّلت حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8912) وفاة "رحمهم الله جميعاً". ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).