شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يفتتح معرض «ميثاق الملك سلمان العمراني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير ضمن الشراكات النوعية الني عقدتها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعزيز العمل التنموي بالمنطقة.

ويُعرّف المعرض برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في فنون العمارة المحلية، وإبراز دلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، والتي تعكس تاريخ المملكة وإرثها الحضاري الأصيل.

ويأتي المعرض في محطته الثانية بمدينة أبها في المدينة الجامعية بالفرعا، بعد إطلاق إستراتيجية منطقة عسير، التي تعتبر الهوية العمرانية إحدى مخرجاتها الرئيسة، والتي تتواءم مع ميثاق الملك سلمان العمراني في الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار.

ويحتوي المعرض الذي يقام داخل قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، على مشاريع عمرانية مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، إضافة إلى التعريف بقيم ومبادئ الميثاق التي تُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية في العمارة السلمانية.