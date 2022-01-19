ضبط 9 مقار لجرائم إيواء مخالفي نظام أمن الحدود

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط المخالفين بالتنسيق مع شرطتي منطقتي مكة المكرمة وجازان، من خلال 4 مقار لإيوائهم والتستر عليهم في مدينة الرياض، و2 في محافظة جدة و3 في محافظة صبيا، فيما تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن جرائم النقل والإيواء، والتستر تمت بتنسيق مسبق بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.
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