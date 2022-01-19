شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يفتتح «ملتقى الرحالة» الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم ملتقى الرحالة الأول بالقصيم، الذي تنظمه جمعية الرحالة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأشاد سمو أمير القصيم خلال رعايته حفل الافتتاح بأهمية دور الملتقى في إبراز ما تتميز به المملكة من قيم ومكانة على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى الأثر الكبير للرحالة في تطوير مفهوم الرحلات والسياحة والسفر لدى المجتمع السعودي، من خلال البرامج والفعاليات ذات الأثر الثقافي والاقتصادي.

وثمن سموه مبادرة الملتقى في تكريم "محمد بن ناصر العبودي"، على جهوده الأدبية والثقافية ودوره الرائد في رحلاته بجميع أنحاء العالم.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن جمعية الرحالة وأهدافها في تسليط الضوء على مناطق المملكة ومكانتها وقيمتها ودورها المؤثر في الحضارة الإنسانية.

وأعرب مستشار جمعية الرحالة علي بن روية عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على اهتمامه ورعايته للملتقى، مستعرضاً دور الرحالة في التاريخ خلال السنوات الماضية، ومشيراً إلى أن الجمعية تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط لتكون مرجعاً للرحالة والسفر.

كما تخلل الحفل كلمة لعميد الرحالة العرب محمد العبودي، ألقاها نيابة عنه ابنه خالد، شكر فيها الجمعية على التكريم، منوهاً بدعم سموه لرجالات الوطن والثقافة والمثقفين، مبرزاً الجهود التي يقوم بها الرحالة لزيادة اللحمة بين الشعوب، مشيداً بدور الجمعية لدعم الرحالة وإحياء الرحلات داخل المملكة وخارجها.

بعد ذلك قُلد سمو أمير القصيم العضوية الفخرية والمقدمة من جمعية الرحالة، كما كرّم سموه الرعاة والداعمين للملتقى، ومنح عضوية الجمعية لعدد من الرحالة.