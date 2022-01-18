التعليم تعالج الفاقد التعليمي لطلاب الابتدائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت إدارات الإشراف التربوي بإدارات التعليم بالمناطق خططا لمعالجة الفاقد التعليمي للطلاب لمختلف المواد الدراسية ومختلف المراحل الدراسية، وأبرزها الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، العلوم، الاجتماعيات والمواد الإسلامية وغيرها للعام ١٤٤٣هـ. بحسب اطلاع الصحيفة، يأتي ذلك في وقت يعود فيه طلاب الابتدائية للدراسة حضوريا الأسبوع المقبل. خطط معالجة الفاقد التعليمي:





تحديد المفاهيم والمهارات الأساسية.



إعداد اختبار تشخيصي «الكرتوني»، لكل فصل أو كامل المحتوى يشمل معظم الموضوعات لتحديد الفاقد التعليمي باستخدام بنك الأسئلة الموجود في المنصة.



تنفيذ اختبار الكرتوني بنائي.



إجراء اختبار بعدي للتأكد من حدوث التعلم وتعويض الفاقد التعليمي.



عقد ورشة تضم المشرف مع المعلمين المسندين واطلاعهم على النتائج والخروج بتوصيات تعالج تدني مستوى الطلاب.



حصر الطلاب الذين يتلقون تعليمهم خارج المنصة والعناية بواجباتهم وتقييمهم ومعالجة الفاقد التعليمي الذي يعانونه.



استثمار الزيارات الفنية لقياس أثر تلك المعالجات في رفع مستوى الطالب.



تنويع أدوات التقويم مع مراعاة المهارات الكتابية والشفهية.



الاستفادة من أدوات المعلم في منصة مدرستي وبوابة عين التعليمية في:



إعداد درس افتراضي أو لقاء افتراضي في منصة مدرستي لشرح وتوضيح المفاهيم والمهارات الأساسية، والتركيز عليها والإجابة على استفسارات الطالب وتقديم الدعم المناسب لهم .



المصادر التعليمية المتنوعة والإثراءات.



الأنشطة التعليمية بهدف تقديم التغذية الراجعة.



المسارات التعليمية ودروس التقوية.



المناقشات الالكترونية.



بنك الأسئلة.



تفعيل دليل المعلم وكتاب الطالب وحقيبة الأنشطة الصفية للمعلم لتثبيت وتعزيز المفاهيم لدى الطالب.





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