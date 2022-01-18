المتحف التشكيلي بجدة التاريخية يوثق 100 عمل إبداعي

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ويسلط المتحف الضوء على الأعمال التشكيلية ذات القيمة الفنية، والنواحي الإبداعية، واللمسات الجمالية، الأمر الذي يسهم في التعريف بمسيرة التميز والريادة للفن التشكيلي السعودي، وتعدد مدارسه، حيث يشكل المتحف رمزا حضاريا لفنون معاصرة تسير توازيا مع المتاحف التاريخية، بما يزخر به من محتويات فنية جدارية وأعمال تشكيلة مختلفة.
وأوضح مالك متحف الفن التشكيلي أحمد حامد الشريف أن المتحف الذي يستقبل زواره بالمجان في المبنى الواقع بوسط جدة التاريخية يصل عمره لأكثر من 100 عام، والاستفادة منه متحفا للفنون التشكيلية، حيث يضم بين جنباته مجموعة من أعمال الرواد في الفن التشكيلي.
يذكر أن المتحف يقع في منطقة جدة التاريخية، ويستضيف المناسبات والفعاليات والأمسيات الثقافية والزوار والأكاديميين والمختصين في شتى المجالات التي تعنى بتاريخ جدة القديمة.
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