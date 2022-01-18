إغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة بالعاصمة المقدسة

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وأوضحت الوكالة أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي أسفرت عن ضبط 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإتلاف 75 كجم لحم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه أغلقت 3 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق؛ لتصحيح أوضاعها.
من جانب آخر، صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية طنا من الأسماك المجمدة التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وطنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة التي تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية حيث أتلفت في الموقع فورا، إضافة إلى مصادرة وإتلاف طنين من الخردوات والمفروشات والأثاث المنزلي المستعمل.
من جولات أمانة العاصمة المقدسة:
- ضبط 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية
- إتلاف 75 كجم لحم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
- أغلقت 3 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية
- صادرت طنا من الأسماك المجمدة التي تظهر عليها علامات التلف والفساد
- صادرت طنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
- إتلاف طنين من الخردوات والمفروشات والأثاث المنزلي المستعمل
- مصادرة أكثر من 900 كجم من الفواكه والخضار
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