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تحديد 9 أنشطة غير غذائية يسمح لها بالوصول إلى أماكن المستفيدين

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن 9 أنشطة تجارية غير غذائية يسمح لها بالتنقل داخل العاصمة، وتقديم خدماتها للمستفيدين في مواقعهم، وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المحددة. وأشارت الأمانة إلى أن الأنشطة تتضمن أعمال الصيانة المنزلية من سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، والصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل زيوت المركبات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وبينت أنه في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار.

كما يسمح للمواطنين ممن لا يملكون محلات تجارية استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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