تحديد 9 أنشطة غير غذائية يسمح لها بالوصول إلى أماكن المستفيدين

وبينت أنه في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار.
كما يسمح للمواطنين ممن لا يملكون محلات تجارية استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات.
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