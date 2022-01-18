ويتيح ديوان المظالم مدوناته القضائية وما تضمه من مبادئ وأحكام في مجلدات ورقية مطبوعة، إضافةً إلى النسخ الإلكترونية في المنصة؛ بهدف نشر الوعي الحقوقي وتسهيل الحصول على المعلومات القضائية.
ويأتي هذا الاهتمام من ديوان المظالم بتصنيف وتدوين الأحكام من خلال إدارة مختصة ومخصصة تطبيقًا لما نص عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، لما يسهم به ذلك من تقليص لأمد التقاضي واختصار الوقت والجهد على ناظري الدعاوى، ومساهمة التدوين في تجويد الأحكام.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون زيارة للمدونات القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.