شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تعمد استهداف المدنيين في المملكة والإمارات «عمل جبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح متحدث التحالف العميد تركي المالكي، أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأكد أن تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وبين تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعة فوق العاصمة صنعاء، مناشدًا أهالي صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية حرصاً على سلامتهم، كما أعلن في وقت سابق عن إسقاط 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية.