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تسجيل 5873 إصابة بكورونا.. وشفاء 4535 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة، تضمنت تسجيل 5873 إصابة جديدة مؤكدة، وشفاء 4535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 454 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

5873 إصابة جديدة

4535 حالة شفاء

454 حالة حرجة

حالتا وفاة

8910 إجمالي الوفيات

573,831 حالات الشفاء

626,808 إجمالي الإصابات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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