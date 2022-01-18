تسجيل 5873 إصابة بكورونا.. وشفاء 4535 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 5873 إصابة جديدة مؤكدة، وشفاء 4535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 454 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. 5873 إصابة جديدة 4535 حالة شفاء 454 حالة حرجة حالتا وفاة 8910 إجمالي الوفيات 573,831 حالات الشفاء 626,808 إجمالي الإصابات

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