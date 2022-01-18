تسجيل 5873 إصابة بكورونا.. وشفاء 4535 حالة

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5873 إصابة جديدة
4535 حالة شفاء
454 حالة حرجة
حالتا وفاة
8910 إجمالي الوفيات
573,831 حالات الشفاء
626,808 إجمالي الإصابات
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