ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس الكوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس، مع رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية كوريا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (الوزير المرافق)، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان.

فيما حضرها من الجانب الكوري، وزير الخارجية إيوي يونغ تشونغ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سيونغ لي، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم.

وكان الرئيس الكوري وصل الرياض، أمس في زيارة للمملكة، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب بفخامته وحرمه في المملكة.

وأجريت لرئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض حرس الشرف.

كما كان في استقباله، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.

بعد ذلك رحب ولي العهد بالوفد الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من وزير الخارجية إيوي يونغ تشونغ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إن هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب أفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.