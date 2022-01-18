شكرا لقرائتكم خبر 120 مشروعا سعوديا كوريا تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد جمهورية كوريا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، فهي ضمن المراتب العشر الأوائل استيرادا وتصديرا من المملكة وإليها، إضافة إلى وجود 120 مشروعا سعوديا كوريا مشتركا بقيمة نحو المليار دولار أمريكي، منها 20% مشاريع صناعية إضافة إلى مشروعات تجارية واستثمارية أخرى في المملكة.

وأكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن زيارة رئيس كوريا إلى المملكة ستعزز من حجم التعاون الثنائي، وتفتح آفاقا اقتصادية واستثمارية جديدة بين البلدين، خاصة أن كوريا تنفذ عددا من المشروعات العملاقة في المملكة، منها مترو الرياض، ومشروع محطة الشعيبية لتحلية المياه وتوليد الطاقة، إضافة إلى مشروع بناء حوض السفن في رأس الخير.

وتُوِّجت العلاقات المتميزة بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا عام 2019، التي شهدت عددا من الأنشطة السياسية والاقتصادية وتوقيع 15 اتفاقية، بلغت قيمتها 31.1 مليار ريال.

وتتضمن الاتفاقيات التعاون في شتى المجالات، ومن أهمها مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، الحكومة الالكترونية، السيارات، مجال اقتصاد الهيدروجين، التأمين الطبي، الثقافة، الإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

وبين تقرير المركز أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الثالث من 2021م بلغ 27.7 مليار ريال، لينمو بنسبة 66% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق (أثناء ذروة الجائحة)، أما بالنسبة للأعوام السابقة، فقد ارتفع متوسط التغير النسبي في حجم التبادل التجاري بين البلدين للمدة بين (2010 - 2020)، حيث ارتفع بشكل طفيف بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك النمو الطفيف إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي تخللت هذه الأعوام، إضافة إلى الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة (كوفيد-19) أثناء 2020م.

وبينت دراسة مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن كوريا احتلت المرتبة الرابعة في الربع الثالث لعام 2021م، للدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة العاشرة بالنسبة إلى الواردات، فيما يبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية إلى كوريا 1.2 مليار ريال، إذ تصدرت الصادرات غير البترولية «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» الترتيب بمبلغ يقدر بـ781 مليون ريال، تليها «معادن عادية ومصنوعاتها» بمقدار 221 مليون ريال.

مجالاتتعاون المملكة مع كوريا الجنوبية:

