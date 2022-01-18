الشورى يطالب التأمينات بدراسة إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق للمبكر

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وأكد المجلس في قراره خلال الجلسة على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعيا المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقا.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة في جلسة سابقة.
كما أكد المجلس في قراره على المؤسسة أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون، تطبيقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.
وفي شأن آخر طالب المجلس في قرار له صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقر خاص للصندوق، مما يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.
كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة.
صوت المجلس بالموافقة على:
- إعداد الصندوق الخيري الاجتماعي دراسة لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامجه على الفئات المستفيدة
- المبادرة بعمل شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، تسهم في دعم الصندوق وتنمية برامجه
- مطالبة الصندوق بالإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله
- التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية
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