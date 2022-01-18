شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن العودة الآمنة للطلاب بالمملكة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 18/6/1443هـ، للحديث عن العلم وفضله، وأهمية التحصيل العلمي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

هذا بجانب دور الأسرة ومنسوبي التعليم بضرورة الالتزام بما يصدر من وزارتي التعليم والصحة من تعليمات وإجراءات احترازية، حتى يتحقق للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال العودة الآمنة إلى المقاعد الدراسية بإذن الله.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن التوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم تزامنا مع ما قررته الجهات المختصة من عودة الدراسة الحضورية للفئة العمرية دون سن الـ (12) لهذا العام بمدارس المملكة.

ويأتي هذا التعميم في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها.