شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن مناقشات جهود دعم استقرار السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد ممثلو دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار جمهورية السودان وشعبه الشقيق، بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا.

بجانب ممثلين من مملكة السويد، ومملكة النرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

كما حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.