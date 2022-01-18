شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وعمان تناقشان التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، برئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، حيث نُوقِشت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد المهندس الجاسر أن البلدين تجمعهما روابط راسخة، أثمرت في الفترة الأخيرة عن عدد من اللقاءات والاتفاقيات المشتركة، التي أثمرت عن عدد من النجاحات، كان آخرها افتتاح الطريق البري الذي يربط المملكة بسلطنة عمان، ويعد أعجوبة هندسية نفذتها الوزارة؛ نظراً لصعوبة التضاريس التي يمر بها الطريق.

وأشار إلى أن قيادة المملكة الرشيدة اهتمت بالبيئة، حيث اتخذت المملكة خطوات استباقية بالنسبة لبلد مصدر للنفط؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات التي تعد قرارات ريادية في الحفاظ على البيئة، كان من ضمنها: الاشتراك في عدد من المبادرات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق المملكة عددًا من المبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة, كان من ضمنها إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء".

كما أبان أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تمتلك استراتيجية وطنية طموحة منبثقة من رؤية المملكة 2030، فيما أكد أن الاستراتيجية تضمن عددًا من المستهدفات الطموحة، من ضمنها خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل إلى 25%، وذلك من خلال تبني تقنيات النقل الحديث، مثل: السيارات الكهربائية وذاتية القيادة؛ مع رفع نسبة النقل العام إلى 15%؛ وهو الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على البيئة.

مما يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت خلال الفترة الماضية عددًا من النجاحات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إطلاق مشروع لتتبع الشاحنات، وتخفيض عمر الشاحنات، بالإضافة إلى حداثة أسطول الطيران.