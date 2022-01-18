شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودعاً يحتوي 3 آلاف كيلو مواد غذائية فاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهود أمانة محافظة جدة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزوار، أحبطت الفرق الرقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع مخالف بنطاق بلدية أبرق الرغامة الفرعية شرق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف بحي "مريخ"، حيث جرى مصادرة واتلاف مواد تحضير للحلويات والأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية والمعدة للتوزيع.

وأضاف الزهراني بأن كمية المصادرات تجاوزت 3,400 كيلو، ويدار المستودع المخالف من قبل عمالة مخالفة، وبدون كروت صحية، كما يمارس نشاط التعبئة والتغليف في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث رصد على الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية وتراكم النفايات ووجود الحشرات، وجرى إغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك بالمخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية حيالها.