شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط مواطنًا مخالفًا يقود مركبة محمّلة بالحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة يقود مركبة محمّلة بالحطب المحلي، وأدوات لقطع الأشجار في منطقة تبوك، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكتروني.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.