شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع نظيره الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بنائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي الظفيري.

وجرى خلال اللقاء، تبادل المشاورات السياسية بين البلدين، استعرض خلالها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة.

كما بحثا أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.