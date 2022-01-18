شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» يناقش تنظيم محازات الصيد البري المستدام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الثلاثاء "ورشة عمل تنظيم محازات الصيد البري المستدام" التي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في الحياة الفطرية والسياحة البيئية المستدامة والحد من ضغوط الصيد على الحياة الفطرية في المناطق الطبيعية.

ناقشت الورشة مبادئ أفضل الممارسات للصيد البري في المملكة للمساعدة لتعزيز الكائنات الفطرية المتناقصة أعدادها وغرس أخلاقيات الصيد المستدام على أسس أفضل الممارسات.

واستعرضت الورشة مفاهيم محازات الصيد البري وأهدافها وأنواعها وأفضل الممارسات في إنشائها ومبادئ الصيد فيها وضوابط ومعايير تنظيم الصيد البري المستدام في المملكة.

وتضمنت الورشة حلقة نقاش بين مسؤولي المركز الوطني والجهات ذات العلاقة والمهتمين بالاستثمار في محازات الصيد حول الضوابط والمعايير والخصائص على صعيد المساحات والأنواع المدرجة للصيد.

حضر الورشة ممثلي عدد من الجهات مثل وزارة السياحة والأمن البيئي والمحميات الملكية ونادي الصقور والهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق الاستثمارات العامة إضافة إلى المهتمين بالاستثمار في مجال محازات الصيد.