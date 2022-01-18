ما هو التقاعد التدريجي وكيف يطبق

كثير من الناس لم يسمع عن التقاعد التدريجي، وذلك لأن فكرته جديدة وغير منتشرة، فبعض الجهات والشركات تسمح لبعض الموظفين للعمل بدوام جزئي قبل التقاعد تماما. وتساعد هذه العملية الموظفين على الانتقال إلى حياتهم الجديدة كمتقاعد، مع تمكين الشركة من التمسك بعامل لديه خبرة لعدة سنوات إضافية.

ووفقا لموقع talkingofmoney، قد يبدو التقاعد التدريجي وسيلة مثالية للاستعداد للفصل التالي من حياتك، ولكنه ما زال نادرا. ووفقا لجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية، فإن 4% فقط من أصحاب العمل يقدمون لبعض موظفيهم تقاعد رسمي على مراحل، خاصة في البيئات التي العديد من الشركات من الصعب العثور على المواهب، والحفاظ على الموظفين المهرة المسائل إلى حد كبير، وهذا هو السبب التقاعد على مراحل يمكن أن تصبح حقيقة واقعة.

إذا لم يكن لدى شركتك برنامج تقاعد رسمي على مراحل، فربما لا تزال قادرا على تشكيل برنامج خاص لك. من أن تصبح لا غنى عنها لأخذ زمام المبادرة، وهنا كيفية لعب البطاقات الخاصة بك الحق وإقناع صاحب العمل لتمكنك من التقاعد تدريجيا.

أصبح لا غنى عنه

تستثمر الشركات الكثير من الموارد في موظفيها، بما في ذلك التدريب والوقت الإداري - والتدريب مكلف - لذلك يريدون الحفاظ على الموظفين الجيدين ذوي الخبرة. وينطبق هذا بشكل خاص على الموظفين الذين أصبحوا لا غنى عنهم بالنسبة لجهة العمل.

إن التقاعد التدريجي يعتمد على موافقة رب العمل للإبقاء على الموظف على أساس عدم التفرغ. والفكرة هي أن تجد الحاجة التي يمكن أن تملأ على أساس عدم التفرغ وتقديم ذلك إلى صاحب العمل الخاص بك.

وعلى الرغم من أن العديد من المتقاعدين يعيدون تعريف ما يبدو عليه التقاعد، فإن التقاعد التدريجي ليس شيئا يقدمه معظم أصحاب العمل. وبناء على ذلك، سوف تضطر إلى أخذ زمام المبادرة والتوجه إلى رئيسك والحديث حول هذه الفكرة.

الخط السفلي

بالنسبة لكثير من الناس التقاعد ليس من السهل التكيف معه. وفي حين أن التقاعد التدريجي لا يزال مفهوما جديدا نسبيا، هناك أرباب العمل مستعدون لتمكينك من العمل بدوام جزئي كما كنت تستعد للتقاعد. في معظم الحالات، ومع ذلك، سيكون لديك الكثير من الخبرات التي تقدمها لعملك أثناء الفترة التي ستقضيها قبل التقاعد كليا.