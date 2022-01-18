شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية لـ 273 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي لطلابها المستحقين، حيث أُودِعت مبالغ الإعانة في حسابات المدارس، التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم (عينياً ونقدياً) للطلاب والطالبات، حيث تغطي الإعانة الاحتياجات المدرسية للطالب والطالبة، وذلك على نحو ثلاثة برامج: (الكسوة المدرسية، الوجبة المدرسية، الحقيبة المدرسية)، وقد شملت إعانات الدفعة الثانية قرابة 273 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 136 مليون ريال.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من إعانات العام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة، بدعم مستمر من حكومة القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتشمل هذه الإعانات طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين حُدِّدوا من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج، والاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة: www.takaful.org.sa.

كما تأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم، ثم تحسين فرصهم الدراسية والعملية مستقبلاً.