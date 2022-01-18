شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. مستشفى «القيصومة» ينفذ فرضية حريق وهمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى "القيصومة" العام بإشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة حفر الباطن، خطة فرضية لحريق وهمي، حيث تم إخلاء 5 حالات من قسم الإسعاف والطوارئ، وذلك لقياس مدى جاهزية العاملين وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بالمستشفى.

هذا بالإضافة إلى رفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى العاملين، وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ، وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ.