شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأول لتشكيل المجلس المحلي الجديد برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة تشكيل اللجان الفرعية واستعراض المواضيع المقترحة من قبل أعضاء المجلس

تم اليوم بمقر المحافظة وبرئاسة عبدالرحمن بن عبدالله العرفج محافظ رأس تنورة المكلف رئيس المجلس المحلي، عقد الاجتماع الأول للمجلس المحلي بمحافظة رأس تنورة في دورته الأولى للفترة السادسة للعام المالي (1443هـ / 1444هـ) الموافق (2022م).

وفي بداية الاجتماع رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس المنطقة -حفظهم الله- على ثقتهم في تشكيل المجلس الجديد وعلى الدعم الكبير والمتواصل للمجلس مما ساهم في إقرار العديد من المشاريع والبرامج في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع افتتاح أعمال المجلس ومناقشة تشكيل لجانه الفرعية وتسمية أعضائه لهذه الفترة واستعراض المواضيع المقترحة من قبل أصحاب السعادة والسادة أعضاء المجلس.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي يقوم به المجلس المحلي لخدمة مصالح المحافظة بكل جوانبها وتنميتها وتطويرها ورفع كفاءة عمل إداراتها الحكومية وكافة مرافقها وخدماتها.