شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة في هذه المدن أقل ممّا هي عليه في ثلّاجة منزلك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت عدداً من مدن المملكة درجات حرارة منخفضة للغاية كانت هي الأعلى من بين مدن المملكة.

حيث سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بواقع 6 درجات مئوية تحت الصفر، تلتها كلُ من القريات بواقع 4 درجات مئوية تحت الصفر، ثم عرعر بتسجيلها 3 درجات مئوية تحت الصفر ، والجوف بدرجة واحدة مئوية تحت الصفر.

ويوصي الأخصّائيين سكّان المدن المتجمّدة في درجات حرارتها بعدد من الأمور المهمة للتعامل مع البرد القارس، تتمثّل في ارتداء الملابس الثقيلة وتدفئة أطراف الجسد (اليدين والقدمين) وكذلك تدفئة المنزل، بالإضافة إلى فرش المنزل واستخدام أجهزة التدفئة وتناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر، وكذلك تناول وجبات غذائية تشمل البروتينات، والتحرك بشكل دائم.