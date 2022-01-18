شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: 368 إصابة جديدة عن الأمس .. كورونا في ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية تضمنت تسجيل (5873) إصابة جديدة مؤكدة وتعافي(4535) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (454) حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(626808) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (573831) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتان حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8910) حالة "يرحمهم الله جميعاً". ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).