شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الضباب.. «المرور» تطالب قائدي المركبات بتوخي الحذر في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مرور الباحة قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقلّ فيها الرؤية، حيث أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.