شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» تستطلع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة قياس الأداء والجودة جولات ميدانية لاستطلاع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى بن سفران الهذلي أن الاستطلاع شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة في تقديم الإرشادات للمصلين.

وأكد الهذلي أن الاستطلاع يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.