شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤولين أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، أمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون القرن الإفريقي السفيرة مولي فيي، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي السفير ديفيد ساترفيلد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ومناقشة جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ودعم كل ما يسهم في تنمية وازدهار شعوب ودول إفريقيا، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب الأمريكي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.