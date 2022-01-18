شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا أمس، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب ولي العهد -حفظه الله- عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمس، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربا عن بالغ تعازيه في المتوفين، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادا، فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، في محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة، ما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، برفضه وإدانته لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة، تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعزمهما مواجهة قوى الشر والعدوان.

القائدان أكدا أن الأعمال الإرهابية ستزيد من عزم البلدين على الاستمرار في التصدي لقوى الشر

.. وشددا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف