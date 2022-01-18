شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ضمن حملته السنوية ضد مرض الحمى القلاعية بالماشية «الماعز والضأن والأبقار»، بأكثر من مليون جرعة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري، أن الحملة السنوية موزعة على فترتين، وساهمت في تعزيز الصحة ورفع المناعة للقطعان، وكذلك السيطرة والحد من انتشار الحمى القلاعية.

وأشاد م. المطيري، بحُسن تعاون المربين الذي ساهم في إنجاح الحملة، داعيا إلى التواصل المستمر مع أقرب مكتب أو وحدة بيطرية، وذلك لمتابعة جدول اللقاحات الدورية ضد الأمراض المعدية والوبائية.

وأكد حرص الوزارة واهتمامها بالثروة الحيوانية، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من التعرض للأمراض والأوبئة، والعمل على زيادة إنتاجيتها، وخلق بيئة غذائية آمنة، كل ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، وتلبية متطلبات السوق وسد احتياجات المواطنين والقاطنين.

ولفت مدير إدارة الثروة الحيوانية بالشرقية د. عبدالجبار الرضاء، إلى أن مرض الحمى القلاعية مرض فيروسي يصيب الماشية «أبقار، إبل، أغنام، ماعز»، وأهم أعراضه الظاهرة وأكثرها شيوعا في وسط الماشية، الطفح الجلدي المثير للحكة، والتقرحات الفموية، مشيرا إلى إعطاء «1003275» جرعة تحصين بالمنطقة.