شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة بصناعية الخضرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام 5 منشآت خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والصناعية في صناعية الخضرية، لمخالفتها النشاط واستخدام الارتدادات والميازين ووجود سكن للعمال وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، وأسفرت عن رفع عدة بسطات عشوائية ومصادرة الفاكهة والخضراوات والأطعمة، وتم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وذلك في إطار الأعمال المستمرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وكانت البلدية كثفت أعمالها لتحرير مواقع متعددة من تجمع المياه من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية داخل الأحياء الناتجة من الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنه للإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات المياه الرجاء الاتصال عبر مركز البلاغات 940.

كما كثفت البلدية أعمالها الميدانية في صيانة وتشجير المرافق البلدية «الحدائق والمنتزهات والطرق الرئيسية والجزر الوسطية».