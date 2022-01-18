شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: «مجسم وطن» تسهم في تطوير المشهد الجمالي للمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أن مسابقة «مجسم وطن»، أصبحت أحد المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المشهد الحضري والجمالي في المنطقة، مشيدا بجهود فريق عمل المسابقة، والقائمين على برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، لما قدموه للمنطقة من مجسمات أضافت للمخزون الثقافي.

المشاريع المنفذة

واطلع سموه، خلال استقباله فريق مسابقة «مجسم وطن»، بحضور رئيس مجلس إدارة المسابقة عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، للحديث حول انطلاق الموسم الرابع من المسابقة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على المشاريع المنفذة في الموسم الثاني والمشاريع الفائزة في الموسم الثالث من المسابقة، بالإضافة إلى مواقع الموسم الرابع، التي امتدت جغرافيا، وتعمل مسابقة مجسم وطن حاليا بالتنسيق مع برنامج جودة الحياة على بناء المجسمات في مناطق المملكة المختلفة، حيث سيتم اختيار عدة مواقع في العاصمة الرياض ضمن الدورة القادمة للمسابقة.

دعم وتعاونمن ناحيته، قدم عبدالله الفوزان الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه الدائم لهذه المسابقة، كما قدم الشكر لجميع البلديات المعنية على تعاونها بتحديد المواقع المناسبة واستخراج كافة التراخيص اللازمة وتقديم العمليات المساندة لتنفيذ المشاريع.

الهدف التنافسيوأضاف أنه يترقب بتفاؤل كبير، الموسم الرابع، الذي سيبدأ أول مراحله في أواخر ديسمبر، خاصة أن المسابقة حققت الهدف التنافسي، وتمت المشاركة بالعديد من التصاميم المبهرة، مبينا أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في إشراك المواطنين والمقيمين في عملية نشر ثقافة المجسمات الفنية، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تدشين المشاريع الفائزة في الموسم الثالث «السدو والعبية»، في اليوم الوطني الثاني والتسعين، متابعا: في هذا العام سيتم تنفيذ مشروع السدو، الذي أتت فكرته التصميمية لترسيخ إرث ثقافي وتاريخي، ويعد السدو ملمحا أساسيا في قسمات وجه المملكة الثقافي، لافتا إلى إدراج فن السدو ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي مؤخرا، وتم اختياره في شعار استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين.

مخزون ثقافي

وتابع: مثل هذا الاختيار في أبعاده وجوانبه المتصلة، حجم الانتماء والالتفاف، لما تمتلكه المملكة من مخزون ثقافي يتوازى في أهميته وقيمته مع مكانتها وثقلها الاقتصادي، أما مشروع العبية فقد تم اختياره لتجسيد حالة السعودي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، والتقدم الذي يشهده المجتمع السعودي بشموخ وأصالة وسط جميع الصعاب التي يواجهها العالم في القرن الواحد والعشرين في ظل رؤية 2030، هذا ومن المعروف أن العبية تعتبر من أشهر خيول الملك عبدالعزيز والتي عرف ارتباطه بها كثيرا، وتعد الأحب إلى قلبه وقد عرفت بأنها كانت الرفيق والسند للملك في توحيده المملكة، واشتهرت كونها الخيل التي اختارها المؤسس رحمه الله لضم نجد.

جائزة وطنيةيذكر أن مسابقة مجسم وطن انطلقت في عام 2018، وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، وهي جائزة وطنية سنوية تستقطب الأعمال التنافسية ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام، وتم تدشين عدة مجسمات فائزة في المواسم السابقة منها دوار البيرق، ميدان العرضة، دوار طموحنا عنان السماء وجار العمل على تدشين الأعمال الفائزة في الموسم الثالث وهما دوار السدو ودوار عبية.