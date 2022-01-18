شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 80 موظفا بـ«تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، 80 موظفًا من الإدارة التنفيذية للتشغيل، الذين أسهموا في تحقيق الإنجازات المستهدفة لعام 2021م، وذلك بحضور كبير المديرين التنفيذيين م. ظافر المبارك.

على جانب آخر، فعّل المستشفى مبادرة «اعرف أرقامك»، والتي تستهدف المراجعين والعاملين ضمن الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المزمنة، والتوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، التي تشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، وكتلة الجسم.

كانت وحدة تصوير الثدي بمستشفى الملك فهد التخصصي قد حصلت على اعتراف الكلية الأمريكية للأشعة كمركز للتميز في تصوير الثدي، ويعتبر هذا الاعتراف الأول في الشرق الأوسط، والثاني من نوعه خارج الولايات المتحدة، وكان قسم التصوير الطبي قد حصل في العام 2021 على هذا الاعتراف في الأشعة المقطعية، وأشعة الرنين المغناطيسي.