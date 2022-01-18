شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بجودة الخدمات وانسيابية الحركة في «جسر الملك فهد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بجودة الخدمات المقدمة حاليًا للمسافرين عبر جسر الملك فهد، وانسيابية الحركة، وسرعة إنهاء الإجراءات، مشيدًا بما تقدمه الجهات العاملة في جسر الملك فهد، والتكامل بينهم؛ لخدمة المسافرين عبر المنفذ الذي يُعد من أهم منافذ المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد م. عبدالرحمن المبارك، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بمناسبة تعيينه في منصبه.

وهنّأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، المبارك، بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.