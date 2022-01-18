شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تدريب النشء على «الفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية رياضة الفروسية، وتدريب النشء عليها، مشيدا بما ما توليه القيادة الحكيمة «حفظها الله» من اهتمام بها على مستوى المملكة، من خلال إنشاء الهيئة العليا للفروسية، ودعمها لكل ما يسهم في تطوير هذه الرياضة

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بمحافظة الأحساء عبدالعزيز الموسى، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وأطلع الموسى، سموه خلال اللقاء، على برامج النادي، وإنجازاته، ورفع الموسى شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للنادي والأنشطة والبرامج التي يقدمها.