شكرا لقرائتكم خبر عن 1164 زيارة «صحية».. وإصدار 138 ترخيصا في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 1164 زيارة معاينة للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة خلال عام 2021م، وأصدرت عددًا من التراخيص، منها 138 ترخيصًا نهائيًا، وتجديد 142 ترخيصًا وإصدار 322 موافقة مبدئية.

فيما أصدرت 52 موافقة لإجراء فحص فيروس كورونا، وقدمت 4 موافقات على فحص ما قبل الزواج، و17 تصريحًا لعمليات اليوم الواحد و108 اعتمادات للمخططات الهندسية للتوزيع الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة.

يُذكر أن إدارة التراخيص في صحة الشرقية تُعنى بالإشراف على شؤون القطاع الصحي الخاص من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المنشآت والكوادر الصحية، وتقوم باعتماد المخططات الهندسية للتوزيع الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة ومتابعة الطلبات الواردة على منصة صحة من المنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من نظاميتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لخدمة المواطن والمقيم.